Geraldine Bazán se luce en tremenda falda traslúcida y manda recadito en Instagram: "Sí soy fea"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz mexicana Geraldine Bazán causó tremendo revuelo en las redes sociales debido a que compartió una serie de encantadoras fotografías y las acompañó con un fuerte mensaje.

Tras infidelidad de Gabriel Soto con Irina, Geraldine Bazán confiesa que no se volvería a casar

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bellísima exesposa de Gabriel Soto compartió una serie de instantáneas de su más reciente sesión y dejó en shock a sus miles de seguidores debido a las palabras que colocó en esta publicación.

#yosoyfea ¡y muuuy afortunada! Si así me va de 'fea', me vale como me iría de 'bonita'.... La suerte de la 'fea'… jajaja #suertudota y #bendecida", escribió.