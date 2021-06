Golpe a Televisa: Alfredo Adame exhibiría pruebas que 'hundirían' carrera de Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Después de que Alfredo Adame arremetiera en contra de Gustavo Adolfo Infante, el famoso conductor de Imagen TV decidió responderle a través de Sale el Sol, donde reveló secretos muy fuertes de este, como el hecho de que supuestamente tiene información y 'pruebas' de Andrea Legarreta que podrían 'hundir' su carrera, señalando que sería un fuerte golpe para Televisa.

La mañana de este martes 15 de junio, TV Notas lanzó una entrevista en la que Adame asegura que Infante trató de matarlo porque le tiene "envidia", pues él es alguien "guapo, millonario y alto", mientras que el periodista un "chaparro y feo".

Ante estas palabras el titular de Sale el Sol no quiso quedarse callado, señalando que él no quería matar a nadie, que está en contra de la violencia y si quisiera hacerle algo al exactor de Televisa, sería exponiendo muchos secretos que tiene en su poder, contando que estaba realmente loco y si no lo apoyabas en sus "bajezas" te agarraba de enemigo.

¡Qué fuertes declaraciones! De acuerdo a #AlfredoAdame en una entrevista para una revista, el actor acusó a #GustavoAdolfoInfante de quererlo matar. El periodista nos cuenta los detalles de la polémica y se defiende.#PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/dDKMiwT5hy — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 15, 2021

Dando un ejemplo de lo dicho, Gustavo reveló que en una ocasión le dijo que tenía pruebas de que Pepillo Origel era un "violador", pero le pidió que hiciera con él una llamada para que fingiera ser el padre de un presunto menor abusado sexualmente, recordó lo sucedido con Rey Grupero, impactando cada vez más a sus compañeros.

Pero, lo que mayormente llamó la atención, fue el hecho de que dijo que Adame le había dicho algo de la conductora de Hoy que sería un verdadero "escándalo" para todos, asegurando que lo iba a guardar, pero que era algo muy serio, de lo que podría presentar sus supuestas 'pruebas'.

Con Andrea Legarreta, esa te la tengo guardada Adame, porque tu me dijiste algo de Andrea Legarreta que aquí va a ser un escándalo, ahora sí tope donde tope y caiga quien caiga", reveló Gustavo.

Finalmente, señaló que con lo de Legarreta le entraba duda sobre si estaba loco, pero que al meter a una youtuber estadounidense en el tema fue que comprobó que sí lo estaba, señalando que iba a atacar a cualquiera si no estaba de su lado.

Lo que él me dijo de Andrea, no yo no, está loco, pero yo cuando me di cuenta que estaba total y absolutamente loco, es cuando me dijo que una conductora de YouTube de Estados Unidos era teibolera. Está loco, se lleva y no se aguanta", aseguró Infante.

Fuente: Twitter @saleelsoltv