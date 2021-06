"Maldito": Madre de joven atacada por Remmy Valenzuela llora en 'Hoy' y asegura que "casi la mata"

Ciudad de México.- Esta mañana de martes 15 de junio el programa Hoy presentó la segunda parte de la entrevista con la señora Katy Audeves, madre de la joven atacada por Remmy Valenzuela, y en esta ocasión rompió en llanto al recordar la brutal golpiza.

La mujer no se contuvo al hablar de la lamentable e impotente situación que vive su familia, pues afirma tener miedo de represalias del cantante, quien ya cuenta con una denuncia por el ataque en contra de su hija Katy Aracely 'N' y de su yerno, Carlos Armando 'N'.

Casi la mata, mi padre Dios es tan grande que no sé por qué no la mato ¡no sé por qué no la mató! estrangularla, atarla, es mucho y en verdad no sé por qué no me la mato", se pregunta al ver que su hija pudo sobrevivir luego de ser brutalmente golpeada.

La señora no pudo evitar romper en llanto cuando recordó el momento en que vio a su hija marcada por los fuertes golpes que le habría proporcionado Valenzuela.

No paraba de llorar, por qué hacerle eso a una niña, eso es una niña, no sé y verla así y me decía 'mami no llores, yo estoy bien'", comentó.

Katy mencionó que su hija siempre trató de hacerse la fuerte frente a sus ojos y lamentó no haberla podido salvar de Remmy.

Eso me partía el alma, yo no la pude proteger de ese maldito, ahora estoy separada de mis hijos ¿sabes cómo me siento?", dijo llorando.

