"No seas pilla, devuelve el dinero": 'Sale el Sol' destroza a Bárbara de Regil por fraude

Ciudad de México.- En Sale el Sol nuevamente no dudaron en destrozar a Bárbara de Regil, debido al fraude que fue el reto BR5 y la polémica con el nutriólogo que expuso que su proteína era de mala calidad, exigiéndole que pague lo que sus fans pagaron para inscribirse a este.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante, pese a sus desencuentros anteriores con Bárbara, salió en su defensa y dijo que el licenciado estaba buscando solamente cinco minutos de fama y se colgó de ella para figurar y tener más seguidores.

Bárbara de Regil asegura que no recibió dinero por apoyar al Partido Verde en las Elecciones 2021

Tras esto, Joanna Vega-Biestro le dijo que como profesional estaba en lo correcto, especialmente si una de sus clientas dijo que iba a usarla, pues tiene que verificar por la salud de a quienes atiende, señalando que se coincidía en que dijo unas cosas que estaban mal y no venían al caso.

Esto llevo a una pequeña confrontación entre los conductores de Imagen TV, pues Gustavo insistía en que el nutriólogo no debió haberse metido, mientras que sus compañeros señalaban que sí.

Este nutriólogo se metió en cosas que no le competen, para eso está la Cofepris, entonces es la Cofepris lo que lo tiene que decir, entonces ¿él qué pitos toca?, que haga su proteína y que la venda, solo quiere figurar", dijo molesto Infante. "No, si tu como nutriólogo llegan tus clientas y te dicen mira esta proteína, tú tienes que reaccionar como profesional, esa es su chamba", replicó Joanna.

Finalmente, metieron la situación del reto del que se limpió las manos y dijo que no era su marca, que solamente estuvo de imagen, por lo que Álex Kaffie le exigió que regresara el dinero que costó dicho reto, a lo que Gustavo estuvo de a cuerdo y dijo que en eso sí tenían razón y debería hacerse cargo.

Yo le aplaudo al nutriólogo, que haya desenmascarado a esta. Qué fácil, no seas pilla, no seas pilla y devuelve el dinero, no seas pilla y devuelve el dinero", le dijo Álex.