Tragedia en Televisa: Destrozada y entre lágrimas, Tania Rincón confirma que dio positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Televisa atraviesa una nueva crisis de casos de Covid-19 y en esta ocasión fue la queridísima conductora Tania Rincón quien confirmó que había dado positivo y no pudo evitar quebrarse y llorar al momento de dar la lamentable noticia.

La noche de ayer lunes al iniciar la habitual transmisión del programa Guerreros 2021 el único que apareció a cuadro fue Mauricio Barcelata, quien confirmó que se presentaron varios contagios de coronavirus en el equipo y por ello decidieron sacarlos del aire, al menos por una semana.

Aunque se había anunciado que Guty Carrerera era el primer caso, ahora se sabe que hay más guerreros contagiados y entre ellos están Tania.

Guerreros no se acaba, antes de empezar nos sometimos a varias pruebas, nos han cuidado muchísimo", resaltó Rincón.

La originaria de Michoacán resaltó que el pasado fin de semana viajó a su natal estado para visitar a su familia y regresando de allá se realizó una prueba de antígenos que dio positivo. Por fortuna, no presenta síntomas graves y su esposo Daniel Pérez y sus hijos Patricio y Amelia se encuentran totalmente aislados.

Salí positivo y me sentí mal, me sentí terriblemente mal porque fui a Michoacán... desde ese momento me aislé, le van a repetir prueba a Dani, le van a hacer prueba a Patricio, es una pena la verdad, nos sentimos tristes", añadió.