Tras 'robar' celular, conductor de 'Hoy' exhibe 'mañas' de José Eduardo: "Es uña larga"

Ciudad de México.- Paul Stanley, en pleno programa en vivo de Hoy, no tuvo tapujos para exhibir estás 'mañas' de José Eduardo Derbez, después de que acusaran al actor de Televisa de haberse 'robado' un celular en medio de una fiesta, en un estado de ebriedad.

Hace varios días un joven empleó su cuenta de Twitter para señalar al famoso hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, de haber tomado el aparato electrónico que no era suyo, asegurando que cuando lo hizo ya tenía varias copas de más encima.

Ante esto, José Eduardo dio una exclusiva para el programa Hoy para hablar respecto a lo que había pasado, señalando que ni siquiera conocía al sujeto que lo estaba señalando y que no había pasado nada de lo que dice.

De igual manera reprochó a los medios de comunicación de que subieran ese tipo de información sin antes verificar los hechos y saber si era una fuente confiable de quien provenía.

No sé ni quien es esta persona, de hecho cuando me enteré, me metí a sus redes y creo que ya las cerró, entonces pues no sé ni quien sea, no sé ni a que se dedique, pero pues, es que eso es lo malo de ahorita, que cualquiera puede poner algo y los medios lo suben así sin investigar, pero no sé ni quien sea", respondió José Eduardo.