¡Adiós 'Hoy'! Televisa despediría a Andrea Escalona por fuerte motivo; Bisogno la integraría a TV Azteca

Ciudad de México.- De nueva cuenta Andrea Escalona se encuentra en medio del ojo público, pues recientemente aseguraron que Daniel Bisogno está moviendo sus influencias para que TV Azteca contrate a la hija de Magda Rodríguez, pues al parecer Televisa ya estaría preparando su despido por este fuerte motivo.

Después de que Magda lamentablemente falleciera, comenzó a correr el rumor de que su hermana, Andrea Rodríguez, actual conductora del matutino Hoy, y su hija, Escalona, muy pronto dejarían la empresa ya que era ella quien las mantenía en dicha empresa, sin embargo, esto no ocurrió y terminaron los rumores.

Pero, a casi ocho meses de su partida, estos rumores regresaron a sonar con fuerza y ya es considerado como un hecho por esta acción de la joven. Escalona hace poco le dijo a Daniel que tuvieran un hijo juntos en una entrevista a la salida de la televisora San Ángel.

Ante esto, El Borlote reveló que la propuesta es una clara señal que busca ingresar al Ajusco y considera que Daniel podría ayudarla, pues en diciembre de este año termina su contrato con la empresa, y ante su "falta de talento" aseguran que ni ella ni su tía tendrán una renovación y por eso busca salir quedar bien.

Tras la partida de su madre, la productora Magda Rodríguez, Andrea Escalona se quedó sin soporte. Así que ella y su tía, Andrea Rodríguez, pronto saldrán de la nómina de Televisa, pues ambas carecen de talento. Y como para luego es tarde, Andy ya le coquetea a TV Azteca al sentir que Daniel Bisogno es la llave para su regreso", aseguró el canal de YouTube.

Y aunque El Borlote aseguró que el conductor de Ventaneando ya no tiene mucho poder por los recientes problemas que ha tenido, que casi lo llevan al despido, señalan que este le daría la oportunidad a su exnovia mediante Pati Chapoy.

Pero, no solamente 'El Muñe' estaría moviéndose dentro de la televisora, sino que Escalona estaría haciendo su parte al pasar noticias exclusivas para que no la rechacen y no quedarse sin empleó por un largo rato.

Andrea Escalona ya se siente en el limbo, ya no se siente en Televisa, así que desde ya, hace méritos con TV Azteca y sin temor a los Azcarraga, le manda a decir a Pati Chapoy que la quiere mucho y ya les da notas exclusivas, todo para que la tomen en cuenta", concluyó El Borlote.

Fuente: Canal de YouTube de El Borlote