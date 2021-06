Circula en redes VIDEO de fuerte agresión a los Tucanes de Tijuana ¡en pleno concierto!

Ciudad de México.- Recientemente, mediante la red social TikTok resurgió el video donde el cantante Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana fue agredido durante una presentación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En el video solo se ve al intérprete tocando su cabeza confundido, mientras sangre escurre y sus fans le reclaman a la persona responsable del suceso.

View this post on Instagram

Sin embargo, aunque el material se difundieron hace unas horas, las imágenes son del año 2018 durante una presentación en Lexington, Kentucky.

Nosotros estábamos a punto de terminar el show, más bien, ya habíamos terminado, pero tocamos un par de canciones más, entonces anuncié la canción con la que nos íbamos a despedir y de repente volteé a mi izquierda y sentí un golpe aquí en este lado (señalando la cabeza), un golpe muy fuerte, no supe ni de dónde me llegó, pensé que me había caído algo del techo, pero de repente volteo y miro mi texana en el piso y una botella", declaró en ese entonces a medios de comunicación.