¿Deja TV Azteca? Entre lágrimas, integrante de 'Survivor' da trágica noticia: "Es un golpe duro"

Ciudad de México.- Recientemente la famosa actriz, Tania Niebla, no pudo evitar mostrarse devastada y entre lágrimas se sinceró con sus compañeros y el público de Survivor México, dando una trágica notica de la que acaba de enterarse, ¿a caso va a abandonar TV Azteca?

Niebla es una de las integrantes de 'Halcones' más queridas, que se encuentra en el reality desde el día uno, alejada de su familia y compitiendo día con día para ganarse los alimentos y suministros para mantenerse cómodos.

Pero, lamentablemente se le informó de una devastadora noticia que la 'rompió' ante las cámaras, pues en una llamada especial por lo extremo de la situación, le dijeron que su abuela se encontraba en un grave estado de salud, señalando que para ella en un "golpe duro", pues la ama demasiado.

la familia Niebla se caracteriza por mujeres fuertes, mujeres resilientes y este año ha sido un año muy difícil para mi familia, se me informó hace poco que un pilar de mi familia como es mi abuela, está en una situación delicada, muy delicada. Es un golpe duro para la familia, sin embargo me hicieron llegar la noticia para que yo esté un poco tranquila", dijo resistiendo el nudo en su garganta.

Y aunque muchos pensaron que por esta noticia informaría de su salida del reality, Tania reveló que se mantendría dentro y desde las playas de República Dominicana les enviaba todo su amor, su fuerza y vitalidad, señalando que ya casi se verían.

Se encuentra mi abuela en un estado crítico, yo no tengo más que enviarle todo mi amor, mi fuerza, mi vitalidad a mis hermanos, a mi madre, a mis tías, a mis primos, a mis sobrinas y desde aquí todas mis oraciones van por mi abuela. La amo tanto que llevo hasta su apellido escrito en mi piel como un recordatorio. Quería verla saliendo de aquí y aún así me anclo esa promesa, saliendo de aquí voy a ir a verla, pero como yo digo 'ya casi pero no pronto'", concluyó.