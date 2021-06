¿Fue infiel? Hallan 'coqueteo' de Mauricio Ochmann a Paulina Burrola cuando seguía casado con Aislinn

Ciudad de México.- La noticia que más ha causado revuelo en los últimos días es sobre el nuevo romance de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, a más de un año de que el actor confirmara que se había decidido divorciar de Aislinn Derbez.

La noticia del protagonista de El Chema ha dado la vuelta por todas las redes sociales y como era de esperarse, los internautas ya empezaron a sacar conjeturas y especular sobre cómo comenzó esta relación y si es que hubo infidelidad.

Hace algunas horas se viralizó un meme en donde se señala que Ochmann daba Likes a las fotos de la modelo sonorense cuando aún vivía con Aislinn y por supuesto, seguían casados.

¿Saben qué? Le dio Like a la morrita el 12 de septiembre del 2019, pero él se divorció en 2020 y de seguro le dijo a Aislinn 'solo es un Like'... no se hagan locos, nosotros sabemos que un Like no es solo un Like", dice la imagen.