Hija de Héctor Parra denuncia agresión policial contra el actor de Televisa: "Lo subieron a la fuerza"

Ciudad de México.- Héctor Parra fue arrestado por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija con Ginny Hoffman, pero al parecer este sufrió de agresión policial durante su detención, o al menos así lo denunció la hija mayor del actor de Televisa a través de su cuenta de Instagram.

Desde hace varios años, Alexa, la hija de Parra y Hoffman reveló que vivió un "infierno" al lado de su padre, pues supuestamente este abuso de ella en repetidas ocasiones, por lo que el pasado lunes 15 de junio fue detenido por varios elementos de la autoridad.

Ante esto, Daniela Parra empleó su cuenta de la red social y aseguró que hubo muchas inconsistencias en su detención, comenzando por el hecho de que los agentes "no tenían uniforme" y el carro en el que se lo llevaron era una camionera blanca sin el logo.

El día de hoy, 15 de junio, mi papá, Héctor Parra, fue detenido de manera arbitraria por cinco 'agentes de policía' sin uniforme. Llegaron a su domicilio (aproximadamente a las 12 pm) sin una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta. Fue detenido por delito que no cometió", aseguró Daniela.

De igual manera aseguró que era imposible que Sergio Mayer pudiera haber estado al tanto de lo sucedido si hace un mes no había una denuncia en su contra, incluso que su padre levantó un amparo para defenderse de las acciones que hayan emprendido, el cual no procedió porque en ese entonces no había nada en su contra.

A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por parte de la acusadora y casualmente ahora, el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto, cuando hace un mes no existían cargos en contra de Héctor Parra", explicó.

Finalmente dijo que su "detención preventiva" había sido totalmente "injusta" porque todo fue a base de "mentiras" y por un "tráfico de influencias" orquestadas por todos los que están detrás de esta demanda.

Todas las personas cercanas a él y todos los demás que lo han conocido, sabemos que es inocente. Hoy más que nunca pido su apoyo para que denunciemos esta injusticia influenciada y manipuladora. Muchas, muchas gracias", concluyó.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva