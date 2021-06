Hija mayor de Héctor Parra estalla contra Sergio Mayer en 'Ventaneando'; denuncia influencias

Ciudad de México.- Tras la detención de Héctor 'N' por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa, es Daniela Parra, hija mayor del actor, quien no está de acuerdo con la manera en que se está inculpando a su padre.

Luego de manifestar su descontento en redes sociales y presentarse esta mañana en el matutino Venga la Alegría, asegurando que su hermana miente; Daniela platicó con los conductores del programa Ventaneando donde no solo compartió su desdicha sino arremetió en contra del diputado Sergio Mayer.

En el clip, Daniel exige a Mayer que saque las manos de la denuncia por el crimen agravado que hasta el día de hoy, tiene a su padre en prisión.

Me gustaría que la gente me ayude a denunciar esta injusticia, porque es una injusticia que se haya metido este diputado ahora a revolver ahí las cosas, cuando tiene una influencia 'cañonsísima' que ya sabemos, que mi papá haya ido casi, casi a diarios a los juzgados".

"Mi papá se presentó siempre; lo mandaban a llamar y se presentaba, sacó el amparo, no había nada en contra de él y ahora, resulta que sí hay muchas cosas en contra de él. ¡No es cierto! No había nada y ahora sí hay, es una injusticia, es anticonstitucional lo que están haciendo y no me voy a quedar callada".

También recordó los momentos en los que convivía con la actriz Ginny Hoffman, antes de que se separara de su padre, donde escuchaba que advertía a su hermana Alexa de hacerle daño al actor.

"Yo, desde que ellos se separaron, siempre escuché de parte de la mamá de mi hermana, decir 'voy a meter a tu papá a la cárcel, lo voy a meter a tu papá a la cárcel' Ahí está el audio donde le dice...y Alexa le contesta 'Ay ajá, sí, ajá... Haz lo que quieras' Ahí está. No soy yo inventándome cosas, ahí está el audio y lo está logrando a base de mentiras, de manipulaciones, de engaños, de influencias.

No hay mejor testigo que yo, porque yo lo viví. A mi nadie me va a contar nada porque yo estuve ahí, yo lo viví. Yo también soy hija de Héctor Parra. También hay una denuncia en contra de la señora y ojalá que, así de rápido como pasó esto, en un mes, porque mi papá hace un mes fue a ver si había algo en su contra, no había nada y ahora resulta que, de un día para otro, ya hay una carpeta, ya lo están investigando..."

Además dice se encuentra angustiada porque, hasta el momento no sabe nada de su padre tras su detención, la cual califica de arbitraria.

Mi papá está detenido por un delito que no cometió".

