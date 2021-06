¡Hubo pleito Juan Rivera confiesa que Rosie Rivera y su esposa 'golpearon' a ex de Lupillo

Ciudad de México.- Hace un par de días, comenzó a circular un video en el que Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, exponía ciertos detalles que sus seguidores de Instagram cuestionaban acerca de la dinastía.

Fue en ese mismo video donde, al tocar el asunto del conflicto que enfrenta con su hermano Lupillo Rivera, también hizo mención a la ocasión en la que, supuestamente, su esposa Brenda y su hermana menor, Rosie Rivera, 'golpearon' a una expareja de Lupe.

Aunque fue hace muchos años, una fanática revivió el acontecimiento, luego de Ayana, hija de la mujer involucrada y de el intérprete de Sufriendo a Solas, compartiera en un comentario de redes, lo ocurrido.

"Sí, si es cierto. fue hace...unos 20 años. Mi excuñada María tenía una hermana, que no daré el nombre...mis sobrinas y mi hija mayor iban en la misma escuela, había pe... no sé cuál pe... había entre mi vieja y María...'x' no sé por qué hubo pe...Un día le empiezan a mentar el dedo a mi vieja, en la escuela, Brenda no les dijo nada, me dice a mi".

"Una vez, saliendo de la escuela, me dice mi vieja', que no la dejaban salir del estacionamiento, como que la bloquearon, entonces ese día, le marco yo a Lupe, por respeto a mi carnal, le digo 'carnal, ¿qué pe...? ¿por qué está sucediendo esto? y me dijo 'no carnal, vayan a hablar allá a la casa con la vieja, yo no voy a faltarle al respeto a la gente, ni a su hogar.

Mi excuñada, que ya nos llevamos bien o que, bueno nos saludamos bien. Me quiso pegar, mi vieja, aunque la ven chaparrita y bien calmadita, se calienta el pe...se agarraron a freg... ahí. Rosie no le pegó a nadie. Si estoy dispuesto a decir que mi vieja si se peleó, ¿por qué voy a mentir por Rosie?, así es como estuvo la cosa.

Por otra parte, Juan señaló que los problemas se generan debido a que los hijos intervienen en esos asuntos y no deberían; así como sus hijos nunca se involucran en nada.

