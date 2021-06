"La Fiscalía algo encontró": Gustavo Adolfo Infante habla del caso de Héctor Parra en Imagen TV

Ciudad de México.- El reconocido conductor, Gustavo Adolfo Infante, recientemente habló sobre el caso de Héctor Parra ante las cámaras de Imagen TV, donde aseguró que si la Fiscalía había mandado a arrestar al actor de Televisa de seguro era porque ya había "encontrado algo" en su contra.

El pasado martes 15 de junio, Parra fue detenido por presuntamente haber abusado de su hija menor, Alexa, tras lo que la hermana de esta, Daniela Parra, arremetió en su contra y dijo que estaba mintiendo, que su padre sería incapaz de algo así, incluso denuncio que él sufrió de agresión policial.

Tras esto, las posturas se han dividido mucho, pues unos señalan en que están de acuerdo en que hubo irregularidades, como Álex Kaffie, que puso en duda la forma de su arresto, especialmente si antes no había denuncias en su contra.

Pero, Gustavo Adolfo difirió de su compañero y dijo que él estaba seguro que se merecía esa detención, destacando que si la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no tuviera algo en su contra, no habrían movido ni un dedo para que este fuera llevado a la cárcel.

De igual manera agradeció que Sergio Mayer estuviera apoyando a las familias y a las mujeres que denuncian sobre los abusos sexuales en su contra, señalando que aunque a veces haga las cosas mal o que las haga por interés, es bueno que ayude y se ponga del lado de las mujeres.

Pues si tu vas al reclusorio y preguntas: 'Haber chicos, levante la mano él que es inocente', pues todos la van a levantar. En este caso, yo creo que si la Fiscalía lo detuvo, seguramente algo encontró, lo que entiendo y lo que Ginny me dijo el día de ayer, es que quien le ayudó muchísimo fue Sergio Mayer y que bueno que la ayudó", aseguró Gustavo.

Por otro lado, Joanna Vega-Biestro expresó que no considera correcto agradecer al esposo de Issabela Camil, especialmente si aún no se le ha declarado culpable a Parra, destacando que sea el caso que sea, siempre se debe de manejar la situación como un supuesto hasta que no este un dictamen concreto.

Ahora, si Sergio Mayer está involucrado en este caso, no podemos decir que que bueno que se involucra, si las autoridades no lo han declarado culpable, siempre creo que se tiene que recalcar la presunción de inocencia, incluso es hasta el día de hoy", concluyó Joanna.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento