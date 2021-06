¡Meghan Markle abandona al Príncipe Harry! Tras ataques a la Corona, se niega a estar a su lado

Montecito, California.- Tal parece que las cosas están algo tensas entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, pues aseguran que después de los fuertes ataques hacia la Corona, la exactriz abandonó al polémico nieto de la Reina Isabel II y tajantemente se niega a estar a su lado en este importante momento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde hace meses que los duques de Sussex se encuentran despotricando en contra de los miembros de la realeza, incluso el padre de Archie acusó al Príncipe Carlos de hacerlo sufrir en su infancia y de ingresar a las drogas tras la muerte de su madre, Lady Di, mientras que Meghan los tachó de racistas.

Tras esto, Harry es el único que regresó al Reino Unido debido a la muerte de su abuelo, el Príncipe Felipe de Edimburgo, reunión que aseguran fue levemente apaciguada por Kate Middleton, quien calmó al Príncipe William para que charlara con este, aunque varios integrantes ignoraron por completo al exroyal.

Pero, aparentemente ese acercamiento fue 'tirado a la basura' y se hizo una brecha más grande cuando Harry dijo que su familia fue "negligente ante el dolor de Meghan y que ya no iban a intimidarlo o callarlo, lo que haría que Markle decidiera abandonar a su esposo para la develación de la estatua de la Princesa Diana.

Como se sabe, el próximo 1 de julio, cumpleaños de la fallecida royal, se va a exhibir la estatua que se hizo de la madre del duque de Cambridge, en el que habría sido su cumpleaños 60, evento al que ya habían confirmado a la pareja como asistentes, sin embargo, ahora se dice que ella se niega tajantemente.

Supuestamente Meghan sabe que las cosas serán peores en el evento en honor a la Princesa del Pueblo, por lo que preferiría no viajar a Londres y evitar confrontarse cara a cara, incluso esto pondría en duda la presencia de Harry, quien no querría ir solo por lo emotivo del momento y la situación familiar.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay nada certero en esta situación, pero una fuente dijo a The Sun que definitivamente ninguno será bien recibido por sus constantes ataques.

Meghan sabe lo difícil que fue asistir solo al funeral de su abuelo y no quiere que eso vuelva a suceder. La mayoría de sus familiares le dieron la espalda a Harry , y varios se negaron a hablar con él o incluso a mirarlo a los ojos. Desde el funeral las cosas empeoraron, no mejoraron, así que solo puedes imaginar cómo será tratado en el gran evento del 1 de julio", dijo una fuente a The Sun.