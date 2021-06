¿No la apoyó? Issabela Camil reacciona a molestia de Michell Salas con Luis Miguel por exhibirla

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Issabela Camil habló abiertamente sobre las polémicas que se desataron debido a la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, como la molestia que sintió Michelle Salas por la forma en la que fue retratada.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, la antagonista del melodrama Vencer el desamor explicó que ella reprueba cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Sin embargo, resaltó que no le gustaría entrar en detalles sobre Michelle y 'El Sol de México' debido a que no conoce a la joven.

No sé, no la conozco, no conozco lo que le pasó, ni de ella ni de otras historias", aclaró.