Tras 'desprecios' de Televisa y TV Azteca; actriz suma seguidores y consigue hacer casting

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz Elvira Monsell, causó revuelo en Internet al denunciar que algunos productores de televisión no podían contratarla, debido a los pocos seguidores con los que contaba en sus redes sociales.

A través de un video compartido en su perfil de Instagram contó el hecho de que los productores de televisión presuntamente ahora solicitan que los actores que conformarán su elenco cuenten con un nutrido número de seguidores.

La actriz de 64 años expresó que no ha podido conseguir un papel en la televisión cine o teatro en casi tres años pues ella no es muy popular en las redes ni es muy afecta a compartir aspectos de su vida diaria con sus seguidores.

No importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no, lo importante es cuántos seguidores tengas", dijo decepcionada.