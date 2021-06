Tras escándalo del PVEM, tunden a Brandon Peniche por hacer esto con Cynthia Rodríguez en TV Azteca

Ciudad de México.- Algunos televidentes de TV Azteca aún no perdonan al conductor Brandon Peniche por haber violado la veda electoral para apoyar al Partido Verde en veda electoral y ahora se le fueron a la yugular por hacer esto al lado de su compañera Cynthia Rodríguez.

Resulta que este miércoles se cumplen 43 años del estreno de la película Grease y la producción del programa Venga la Alegría decidió realizar un musical para rendir homenaje por este clásico.

Para esto, los presentadores Brandon y Cynthia se caracterizaron como 'Danny Zuko' y 'Sandy Olsson' y realizaron un baile al ritmo del tema You're The One That I Want. La conductora lució unos entallados leggings y blusa negros, con los tacones rojos; por su parte, Peniche llevó un atuendo totalmente negro.

A los televidentes del matutino no les agradó el homenaje de Vaselina y de inmediato hicieron pedazos a Rodríguez y Brandon, a quien le siguen reprochando haber violado la veda electoral hace un par de semanas.

Aburrido, les faltó todo".

Qué ridículos".

Les quedó fatal".

No se nos olvida que Brandon vendió su opinión".

A Brandon no le sale nada bien".

Fue el baile de los tiesos".

Fuente: Instagram @vengaalegriatva