"Voy a ser papá pronto": Christian Nodal rompe el silencio; revela si Belinda está embarazada

Ciudad de México.- Este miércoles, el cantante Christian Nodal ofreció una conferencia de prensa, para hablar de sus próximos conciertos en Monterrey.

Fue ahí donde el cantante de 22 años, respondió a los rumores que aseguran que su prometida Belinda, estaría ocultando un posible embarazo.

El sonorense fue cuestionado acerca de su historia de amor con su futura esposa, a la que recientemente señalaron en redes sociales de estar embarazada e intentar ocultarlo. "¿Vas a ser papá sí o no?", cuestionaron al artista.

Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco", dijo en la conferencia, a la cual las cámaras de Suelta la Sopa acudieron y compartieron las imágenes a través de su cuenta de Instagram.

"No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, es algo que hasta la fecha no se ha hablado. Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas", dijo el nacido en Caborca.

Agregó que a Belinda y a él les gustaría hacer las cosas con calma, por lo que quieren primero contraer matrimonio y después disfrutar un poco de ellos, para después concebir hijos y tener la oportunidad de disfrutar cada etapa de su amor.

También compartió que desea convertirse en padre a los 24 años y espera que algún día puedan llegar a ser hasta cinco sus descendientes.

Los rumores sobre el embarazo de la cantante se avivaron el pasado fin de semana, cuando se celebró el cumpleaños de la hermana de Christian, Amely, donde Beli prefirió no consumir alcohol y cubrir su abdomen.

Fuente: Infobae e Instagram @chicapicosa2