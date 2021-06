¡Abran paso! Salma Hayek recibe lugar en paseo de la fama de Hollywood: "Me han dado la estrella"

Estados Unidos.- Salma Hayek es una actriz y productora de cine mexicana y estadounidense de 54 años, pero además ahora también toda una estrella de Hollywood, pues este jueves dio una inesperada noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Salma Hayek no solo triunfa en Hollywood, también tiene talento para el baile: VIDEO

La famosa sorprendió a propios y extraños al revelar en redes sociales que ha abierto paso en el paseo de la fama, pues tras tanto trabajo ha recibido un gran logro, la estrella.

View this post on Instagram

A través de su cuenta de Instagram es donde la artista compartió una fotografía en la que se le ve bastante entusiasmada, pues es una noticia muy reciente y represa "lo sorprendida y feliz".

Así me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood", señaló.