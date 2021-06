Billie Eilish luce encantadores atuendos mientras habla de su nuevo disco para Rolling Stone

Estados Unidos.- La siete veces ganadora del Grammy, Billie Eilish, ha cumplido un sueño más al protagonizar la nueva portada para el mes de julio de la revista Rolling Stone, donde han aparecido celebridades de la talla de Paul Mccartney y Whitney Houston.

En atuendos encantadores diseñados por las casas de moda Gucci, Helmut Lang, Burberry y Ralph Lauren, la cantante de tan solo 20 años ha enamorado a sus fanáticos con grandiosas fotografías, mientras habla de su nuevo disco.

Su nuevo material discográfico, 'Happier Than Ever', se estrenará el próximo 30 de julio y asegura que sus fanáticos podrán disfrutar de cada canción como si fueran hechas para un momento determinado.

No sé cómo explicar esto, pero todas las canciones del álbum se sienten como en un momento específico porque se sienten como cuando las escribí y las hice'', señaló Eilish.

Sin embargo, aseguró que cada uno de los que escuchen su música podrán darle su propio significado.

Es tan gracioso que para el resto del mundo se sentirá como un momento determinado para ellos, y será tan diferente al mío. Eso es algo tan extraño, extraño para entender. Y me encantará. Me encanta. Esa es la razón por la que haces esto. Es por eso'', comentó la joven cantante.

Además, habló sobre su experiencia a crecer en el ojo público y destacó que muchas personas no podrán entender la locura de muchas cosas que le han sucedido.

No tendría sentido para las personas que no están en este mundo, es una locura la cantidad de cosas en las que no piensas antes de que estén justo frente a ti'', aseguró la interpreté.