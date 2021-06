"Es muy feo": Hija de Héctor Parra habla tras denunciarlo por abuso; Ginny Hoffman ruega que le crean

Ciudad de México.- Hace algunos momentos Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra brindaron una conferencia de prensa para dar sus primeras declaraciones a casi 48 horas de la aprehensión del actor Héctor Parra, quien fue detenido tras ser acusado por la joven de abuso sexual.

La actriz y exintegrantes de Chiquilladas decidió abordar la controversia que generaron al haber hecho primero una denuncia pública y luego ante las autoridades, y señaló que fue un "error" no acudir a las instancias correspondientes de forma inmediata.

Asimismo, Hoffman decidió hablar sobre las declaraciones de su exabogado Alonso Beceiro, quien aseguró que notó irregularidades en su caso y lo retó a que les dé la cara.

Además, los reporteros la cuestionaron directamente sobre si decidió denunciar a Héctor cuando se enteró que él era bisexual.

Yo tengo la bendición y gloria de Dios de estar desde hace 14 años lejos de ese señor, desde hace 14 años yo sé que el señor es bisexual, o mucho antes de hace 14 años, esto no tiene nada qué ver, quiero que quede clarisisísimo.... mi hija cuando ella me pregunta si su papá era bisexual, pues obviamente fue un tema muy tranquilo porque ella es muy respetuosa, siempre le enseñé a respetar a todo mundo, me dijo 'sí, pues obviamente tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida'; a mí no me importa, incluso se lo dije cuando me separé de él, le dije 'sé feliz, se feliz con quien tú quieras'... imagínate tú que después de 14 años, yo venga a hacer un escándalo y apararte agarrada de una situación con mi hija, o sea, en qué cabeza tan desquiciada cabría hacer una situación así.

Acto seguido, Ginny Hofmann suplicó ante las cámaras que la denuncia de su hija no fuera desacreditada.

¡Como voy a dañar a una expareja, ¡por Dios santo!, ¡por mi vida, lo que dice mi hija es verdad!, yo con él evite toda la vida tener un pleito y siempre se lo pedí, vamos a llevar la fiesta en paz, él por supuesto no cumplía con nada de sus obligaciones, no había pensión alimenticia, pero eran cosas que yo decía, incluso a mi me llegaban a hablar medios, me decían ‘sabemos que él no cumple con la pensión’, y nunca hice un escándalo, siempre les dije 'esto es un acuerdo entre él y yo', el primer escándalo que yo hago acerca de esto, nuevamente es por medio de Ventaneando”.

Por su parte, Alexa Parra aprovechó el momento para desmentir que exista un tráfico de influencias en su caso, incluso puntualizó que fue ella quien buscó a Sergio Mayer para que la ayudara y al respecto de las declaraciones de su media hermana Daniela Parra, quien se ha manifestado a favor de su padre, la joven declaró:

Siento muy feo, porque ni siquiera acercarse y solo salir a los medios diciendo que las influencias… llevamos casi 10 meses en esto, o sea, no me cabe en la cabeza como un día pude haber despertado a decir ‘estoy aburrida, se me ocurre que voy a decir esto’, soy yo la que tiene que estar yendo a psicólogos, a peritos, a psiquiatras, estar dando pruebas, estar buscando en todos lados, estar más de 12 horas en el Ministerio Público hablando, o sea ¿cuál es la necesidad de hacerle eso a mi propio padre?, entonces, siento feo, pero también respeto que ella tiene su historia y su verdad y yo tengo la mía y le pediría que lo respete, que la quiero mucho y que la amo”.

