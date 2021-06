¡Luto en Hollywood! Actriz se suicida tras un año de luchar contra el Covid-19: "No quería vivir así"

Estados Unidos.- El luto invade Hollywood luego de que se confirmara el lamentable fallecimiento de la actriz y escritora Heidi Ferrer, quien se quitó la vida luego de que a un año de contraer Covid-19, siguiera luchando contra las secuelas.

Ferrer, quien tenía 50 años, es mejor conocida por el trabajo que hizo como escritora en la famosa serie de televisión Dawson’s Creek (1998-2003), protagonizada por James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

Fue el esposo de Heidi quien confirmó que cometió suicidio el pasado 26 de mayo luego de que en abril del 2020 se contagiara de coronavirus y un año después siguiera luchando contra las secuelas que le dejó.

Ferrer estaba "postrada a una cama y en constante dolor físico" por los síntomas a largo plazo del virus, incluyendo temblores neurológicos.

En una publicación que hizo en septiembre Ferrer, según reportes de TMZ, la escritora habló de su batalla contra el peligroso virus, detallando sus síntomas.

En mis momentos más oscuros, le dije a mi esposo que si no mejoraba, no quería vivir así. No estaba suicida, solo no podía ver calidad de vida para mí a largo plazo y no había un final a la vista", escribió en su blog GirlToMom, el cual empezó en 2008.