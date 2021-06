"Me tomó tiempo bajarme de la nube": Michelle Salas celebra ¿estar lejos de Luis Miguel?

Acapulco, Guerrero.- El pasado domingo 13 de junio, Michelle Salas celebró sus 32 años en Acapulco y aunque estuvo rodeada de familia, amigos e incluso del que sería su nuevo amor fue hasta este jueves que se mostró en redes sociales.

La guapa hija de Luis Miguel decidió aparecer en su cuenta de Instagram y dar un mensaje al respecto del momento tan inolvidable que le ha tocado vivir al celebrar un año más de vida "inmensamente feliz".

View this post on Instagram

Me tomó tiempo poder bajarme de la nube de felicidad en la que estuve estos últimos días. Este cumpleaños sobrepasó todas mis expectativas en todos los sentidos. Reafirmé lo afortunada y bendecida que soy de tener a personas tan increíbles a mi lado que me demuestran lo mucho que me quieren con actos y no solo con palabras", destacó.