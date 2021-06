¡México llega a Hollywood! Actriz de Televisa será homenajeada en el paseo de la fama

Ciudad de México.- Una de las artistas más famosas que ha dado Televisa, es la actriz y cantante Angélica Vale, quien no solo se ha caracterizado por ser una excelente intérprete, sino una talentosa comediante.

Por medio de redes sociales, la hija de Angélica María, anunció que estaba muy contenta y agradecida por el apoyo al enterarse que sería homenajeada con una estrella en Hollywood.

También compartió una foto en Instagram en donde expresó su emoción tras enterarse que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Wait, what? My name on a star on Hollywood? What? Yes! Can’t believe it! I’m so happy! Thank you, thank you, thank you! ¡Gracias!".