"Ni me preocupe": Exesposa de Vicente Fernández Jr. habla de su 'desaparición' en Televisa

Ciudad de México.- Mara Patricia Castañeda, famosa periodista de Televisa, a su salida de la empresa se topó con la prensa y en la entrevista que brindó habló sobre la presunta 'desaparición' de su exesposo, Vicente Fernández Jr., señalando que ella ni siquiera se preocupó.

Hace un par de meses el famoso hermano de Alejandro Fernández estuvo en boca de todos, ya que no aparecía por ningún lado y hasta se dijo que tuvo que entrar a un centro de rehabilitación por problemas con el juego, lo que preocupó a millones de sus fans.

Pero, a diferencias de sus fans y de otras celebridades, Mara aseguró que ella no se sintió preocupada por su ex, señalando que tenía mucho tiempo atrás que no se contactaban, así que para ella nunca estuvo desaparecido.

No, fíjate que no he hablado con Vicente desde el día de mi cumpleaños, a no, fue después de lo de Don Vicente, ya no me acuerdo, pero me habló para felicitarme en mi cumpleaños y ya no he tenido contacto", confesó la periodista.

Finalmente señaló que antes de eso no hablaban diario ni muy frecuentemente, dado que respetan a sus parejas y por eso mismo no se preocupó, ya que no se había enterado mucho, diciendo que a su parecer solo necesitaba espacio y que está muy bien.

No es de que hablemos diaria, porque obviamente, pues yo tengo pareja, él tiene pareja, hay que respetar, y aunque somos amigos desde hace muchos años, no nos frecuentamos, entonces no, cuando dijeron esto de que estaba desaparecido ni siquiera me preocupe, pero no, yo creo que está bien", concluyó.

