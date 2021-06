¿Nostálgica? Aislinn Derbez comparte emotiva FOTO, tras revelarse amorío de Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- La actriz Aislinn Derbez está en el ojo del huracán luego de que saliera a la luz la nueva relación en la que se encuentra su ex Mauricio Ochmann.

En su más reciente publicación de Instagram, la famosa posa muy feliz junto a su pequeña hija Kailani, a quien le dedica un emotivo mensaje.

View this post on Instagram

Cada día que pasa disfruto más y más a esta cosita hermosa. Es increíble cómo entre más libertad me doy, más la disfruto a ella.

No es fácil encontrar tiempo para todo lo que nos gustaría hacer... hay días que se pasan en un segundo y siento que ni tiempo me dio de hacer nada, pero me doy cuenta que los días que organizo cada hora de mi agenda, logro ese tiempo para (casi) todo??", escribió la famosa.