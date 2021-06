¡Qué fuerte! 'Ventaneando' revela audio con el que Claudia Martín sobornaría a Andrés Tovar

Ciudad de México.- Hace unos días se hizo viral el rumor de que el productor Andrés Tovar habría intentado sobornar a su aún esposa, la actriz Claudia Martín, con el fin de que dejara de hablar del tema de su separación.

La situación gira en torno a una supuesta infidelidad de Tovar con la también actriz Maite Perroni, misma que ha enfrentado diversos comentarios que afectan su vida personal y profesional.

Sin embargo y pese a esto, este jueves el abogado Guillermo Pous estuvo presente en el programa Ventaneando de TV Azteca con el fin de aclarar lo sucedido, donde se reveló una conversación que pondría en duda la versión de la famosa.

Tras decirse que Tovar le había ofreció la cantidad de un millón de pesos a Martín con el objetivo de no seguir manchando la reputación de Perroni, ahora el programa de espectáculos muestra un audio que comprobaría como Claudia le pide una "donación" a Andrés para salir a desmentir su supuesto engaño con Maite.

Aquí parte de la conversación:

Andrés (A): Yo no he hecho nada malo. Yo necesito que desmientas que me encontraste mensajes en el celular, porque es mentira”. Claudia (C): Yo no voy a salir a desmentir nada".

(A): "¿Es verdad o es mentira?".

(C): "Es mentira..."

(C): "Tu bronca hoy por hoy es, yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar, ¿cómo vas a cerrar bien para que, tu esposa de hoy, esté tranquila?... Que me ayudes económicamente".

(A): "Y te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado".

(C): "¡Ah bueno!, en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso es mentira y que acabamos con mucho amor y respeto y cariño, listo, hacemos el negocio y listo"-

Para que yo me sienta tranquila y que yo pueda firmar ese divorcio necesito que un año me ayudes con gastos del departamento, y con gastos de la casa. Un año, porque yo no tengo planeado que yo me gaste mis ahorros de aquí a tres meses".

Al respecto de la donación, Martín puntualizó: "Yo lo que te estoy diciendo, voy a salir a dar una declaración, y sobre esto, él día que yo vea que tu ya me apoyaste económicamente. Y tiene que ser antes del divorcio, porque si no, no puede aparecer como donación, porque sino me meto yo en problemas de impuestos".

Finalmente, el productor la cuestiona sobre la cuenta a la que le debe depositar la cantidad solicitada, y la actriz únicamente le señala: "A la que tú quieras, pero ponle 'donación'. También ya lo hablé con Joel, y me dice: 'Clau, para esto tiene que ponértelo como donación siguiendo casados'".

Fuente: Agencia México