¿Se acabó el amor? A punto de ser papás, Ferka y Christian Estrada se 'separan' por esta razón

Ciudad de México.- El pasado lunes, la producción del reality show de Televisa, Guerreros 2021, tomó la decisión de suspender las emisiones por una semana, esto luego de que días atrás Guty Carrera, capitán del equipo Cobras, diera positivo al coronavirus y, posteriormente, el contagio se esparciera entre algunos integrantes de ambos equipos.

A pesar de que, casi a diario, se hacían pruebas y resultaban negativas; esta mañana, Christian Estrada, participante de Leones, reveló que finalmente resultó positivo al Covid-19 y decidió compartirlo en su perfil de Instagram.

Con mucha nostalgia y preocupada por su avanzado embarazo, la actriz Ferka, quien tiene una relación con Estrada desde la pasada temporada de Guerreros, reveló en sus Instastories que ya estaba todo listo para separarse de Christian, con el fin de protegerse y esperar que los resultados a ella sí la favorezcan.

Después de no sé cuántas horas, cosas, llamadas y angustias... mis queridos 'ferkawers', así las cosas. De verdad que ya no sé si reír o llorar, estoy ya más tranquila. Como ven, pueden ir a visitar el perfil de mi 'mareado'y pues dio positivo, no entendemos por qué. Después de tantas pruebas negativas y no haber estado en contacto pero bueno, así las cosas... yo todavía no tengo mis resultados, me las hice el mismo día, el miércoles a las siete de la mañana, espero ser negativo", dijo.