¡Se ríe! Así reacciona Nodal al nuevo tatuaje de Lupillo para cubrirse rostro de Belinda: VIDEO

Monterrey, Nuevo León.- Hace algunas horas el cantante Christian Nodal brindó una entrevista a distintos medios de comunicación previo a su primer concierto en Monterrey y aquí respondió a diversas polémicas como el supuesto embarazo de Belinda.

Aunque no descartó que se vaya a convertir en padre con la estrella pop, el intérprete de Adiós amor también dio su opinión sobre el nuevo tatuaje que se puso Lupillo Rivera para cubrirse el rostro de su ahora prometida.

Al escuchar la pregunta, Christian soltó una pequeña carcajada y señaló que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su "puerco".

Pues no sé jajaja cada quien hace lo que quiera con su puerco, a mí me gusta tatuarme cosas que me hacen feliz, y lo importante es que el señor esté feliz".