"Tengo miedo": Devastada, Bárbara de Regil revela amenazas de abuso y muerte; responde a nutriólogo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Bárbara de Regil rompió el silencio y habló de la avalancha de críticas que ha recibido en las últimas semanas, en especial porque el nutriólogo Aries Torres denunció en las redes sociales que estaba recibiendo amenazas por criticar su proteína Loving It.

Al estilo de un comunicado, Bárbara le respondió al mencionado especialista y primero, le deseó todo el éxito del mundo y negó haberlo amenazado como él afirma, y posteriormente mostró todas las certificaciones que tiene su proteína.

No te he amenazada, no tengo poder, no tengo una vara alta, mi intención no es destruirte", mencionó la protagonista de Parientes a la fuerza.