¡Tragedia! Luto en Televisa: Joven actor es víctima de la violencia en Panamá; lo asesinaron

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del espectáculo vive una tragedia ante la pérdida de una gran talento, Fernando Xavier de Casta, el joven actor de Plaza Catedral, lamentablemente fue una víctima más de la violencia que se vive en Panamá, donde fue asesinado, vistiendo de luto a Televisa.

Fernando Xavier, fue un joven de Panamá que actuó junto a la querida actriz, Ilse Salas, en Plaza Catedral, grabada en el 2019, poco antes de que comenzara la pandemia a causa del Covid-19, por lo que señalan no pudo ver su actuación estelar en el filme.

Fue la misma Salas quien mediante su cuenta de Instagram confirmó el triste suceso, junto a un bello mensaje en el que muestra el inmenso cariño que le tiene al joven, resaltando las cualidades que para ella lo hacían un "colega tremendo" y un gran ser humano.

Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de 'Plaza Catedral', una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro", escribió Ilse.