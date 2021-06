Tras regresar a Televisa, Danna Paola vive emotivo reencuentro en 'Hoy' ¿con Eleazar Gómez?

Ciudad de México.- Gran conmoción provocó la visita de la actriz Danna Paola durante su regreso a los foros de Televisa la mañana de este jueves; empresa que encumbró su carrera artística.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos y que llamó la atención del público fue el reencuentro que, la protagonista de Amy, la niña de la mochila azul, protagonizó junto a su compañera de Atrévete a Soñar, Violeta Isfel,

La emotiva charla virtual, tuvo lugar cuando los productores del programa Hoy hacían un recorrido en la trayectoria de la famosa actriz y cantante de talla internacional.

Los presentadores Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Anette Michel, hicieron una pausa para resaltar la rivalidad que supuestamente existió entre 'Divinas' y 'Populares', durante la producción del famoso proyecto infantil. Es ahí, cuando la esposa de Érik Rubín, presentó a "alguien muy especial", dando paso a Violeta a través de un video.

Dannita de mi amor, este es un mensajito especial para ti. Quiero que sepas que te admiro, estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto las cosas maravillosas que has logrado. Felicidades, sé que ahora estás trabajando un montón y hace mucho que no nos vemos, pero sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón".