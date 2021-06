¡Tremenda! Kim Kardashian practica tenis al aire libre con espectacular bañador beige

Los Ángeles, EU.- La modelo y magnate Kim Kardashian, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales luego de compartir varias imágenes donde lució su increíble belleza utilizando un atuendo que dejó muy poco a la imaginación.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista del exitoso programa Keeping Up with the Kardashians publicó tres fotografías en las que se deja ver modelando durante un día de práctica de tenis al aire libre.

De esta manera, la estrella de televisión de 40 años de edad presumió la impecable silueta que posee usando un pequeño bañador beige de dos piezas que dejó al descubierto sus colosales caderas y su pequeña cintura.

¿Tenis, alguien?", escribió la integrante del clan Kardashian-Jenner

De forma casi inmediata las instantáneas de Kim Kardashian fueron bombardeadas con reacciones y comentarios de parte de sus más de 229 millones de seguidores, quienes aplaudieron su sorprendente figura.

Fuente: Instagram @kimkardashian