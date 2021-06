¡Adiós Televisa! Andrea Legarreta confirma en 'Hoy' salida de Tania Rincón de 'Guerreros 2021'

Ciudad de México.- Después de que varios miembros del staff y los atletas que participan en Guerreros 2021 salieran positivos al Covid-19, se puso en duda que pasaría con el reality de Televisa, por lo que en pleno programa en vivo de Hoy la famosa y querida conductora, Andrea Legarreta, confirmó la salida de Tania Rincón y algunos otros cambios.

El pasado lunes 14 de junio, Mauricio Barcelata fue el único en aparecer ante las cámaras del programa para revelar que desde ese instante hasta el pasado jueves 17 de junio no estarían transmitiendo debido a que se comenzaron medidas de seguridad extrema, pero que el lunes 21 ya regresarían.

Después de esto, salieron más participantes, como Christian Estrada y Tania Rincón, quien tuvo que aislarse de su familia, a excepción de Amelia, a quien puede seguir amamantando con todas las medidas recomendadas.

Aunque la conductora confesó que no ha tenido problemas y sigue mejorando favorablemente, ella no será capaz de regresar el próximo lunes, por lo que Andrea lo reveló este viernes 18 de junio en pleno programa en vivo, señalando que ya se tenía a su reemplazo, el cual no se revelará hasta que regrese a la televisión.

¿Qué va a pasar con Guerreros? Siguen los casos positivos, van a llamar a otros guerreros, pero, ¿quién estará en el lugar de Tania? Habrá que verlo el lunes", dijo Andrea.

Ante esto, varios conductores lamentaron la situación de Tania y la del resto de los guerreros, especialmente Paul Stanley, quien señaló que no había nadie mejor para estar ante la pantalla que su pareja de baile en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

No hay nadie que pueda suplir a mi Tania, a mi cisne negro", expresó Paul.

