¿Adiós Televisa? Tania Rincón reaparece y confiesa si está grave tras dar positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Tania Rincón se apoderó de la atención de las redes sociales debido a que hace algunas horas rompió el silencio y confesó cómo la está pasando tras haber dado positivo a Covid-19.

El pasado lunes la presentadora originaria de Michoacán realizó un video en vivo en donde anunciaba su contagio y confirmaba que se había cancelado Guerreros 2021 por al menos una semana, pues ella no era la única padeciendo esta enfermedad y 14 personas más también tenían coronavirus.

Luego de este difícil panorama, hace algunas horas Tania empleó su cuenta oficial de Instagram para desmentir cualquier tipo de rumor sobre que estuviera grave y confirmó que ya está pasando lo peor de este virus.

¡Hola! Aquí ando conviviendo con el bicho que no me ha tratado tan mal. El primer día fue duro asimilarlo, digerirlo, entenderlo. De hecho, estaba muy enojada conmigo misma, sentí que me había fallado o que quizá había bajado la guardia", escribió.