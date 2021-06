Albertano se exhibe frente a Martha Figueroa; muestra su cuerpo ¡con muy poca ropa!

Ciudad de México.- El actor de comedia Ariel Miramontes, mejor conocido por su personaje de Albertano Santacruz, provocó la sorpresa de la periodista Martha Figueroa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La comunicadora reveló en una de las más recientes emisiones de su programa Con Permiso, el cual conduce al lado de Pepillo Origel, que en una ocasión, Alberto le mostró su cuerpo casi desnudo.

¿te acuerdas que dijimos que Albertano se hacía Photoshop en las fotos... pues me encontré a Albertano. Iba llegando a 'Hoy' y luego, luego me pepenó, 'vente para acá Martita' Entonces le digo '¿qué pasó?'. Y me dijo, '¿Ah sí? ¿Con que me hago photoshop?' que se abre la camisa y dice '¿cuál photoshop, dile a Pepillo que cuál photoshop?' ¡me enseñó todo!", dijo.