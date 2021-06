¿Ardido? Nodal llama "puerco" a Lupillo Rivera y el cantante le responde: "Yo comí primero"

Ciudad de México.- Hace un par de días, Christian Nodal ofreció una conferencia de prensa, previo a los cinco conciertos que ofrecería en los últimos días el cantante en Monterrey.

Durante la charla con los reporteros, el intérprete de De los besos que te di, habló hace unos días sobre el tatuaje con el rostro de Belinda que Lupillo Rivera tenía en el brazo y que cubrió con una mancha negra.

Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su... puerco, con su cuerpo, perdón", dijo Christian Nodal entre risas.

La respuesta de Lupillo Rivera llegó a través de un video en su cuenta de Instagram, donde se escucha a su prometida Giselle Soto, avisarle sobre las palabras de Christian Nodal. "Oye, mi amor... Me mandaron este video, que según el Nodal te llamó 'puerco', Chécalo".

Tras escuchar a Christian Nodal, el hermano de Jenni Rivera suelta una carcajada y regresa el video para escuchar nuevamente al prometido de Belinda, luego dice:

No hay ped... ese vato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa. No hay ped... No hay ped...", respondió.