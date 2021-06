¡Bomba! Escándalo familiar: Tía de Jenni Rivera habría abusado sexualmente de Chiquis

Ciudad de México.- Gran revuelo el que están causando las recientes declaraciones que dio Sebastián, el hijo de Pita Saavedra, tía de Jenni Rivera quien salió a destapar que cuando tenía 16 años se enteró que su madre había abusado de una niña de 11 años, por lo que algunos piensan que se trata de su sobrina Chiquis Rivera.

Y es que aunque el joven, quien es sobrino de doña Rosa, no dijo el nombre de la hija de la 'Diva de la Banda' pero sí señaló que cuando la confrontó y le preguntó si esto era cierto, ella lo echó a la calle y aunque no precisó que se tratara de Chiquis, él dijo que no dudaría que pudiera ser ella la supuesta víctima de su mamá.

Incluso, Sebastián señaló que cuando su mamá tenía 28 años, andaba con una una niña de 15 años, según él, detallando que esta chica era menor de edad y estuvieron juntas por 8 años, una relación en la que él presenció cosas muy feas.

Pero nuevamente retomó el tema del supuesto abuso que Chiquis relató en su libro, aunque el joven sentenció y reiteró que no duda ni tantito que Saavedra haya cometido tal acto.

Sebastián confesó que su madre también había hecho cosas turbias con la hermana de esa niña, la que muchos señalan podría ser Janney, además de arremeter contra Pita al asegurar que ella casi nunca ha visto por él.

Sin embargo, tras todo este revuelo y estas fuertes acusaciones, Pita salió a dar la cara e hizo un enlace en vivo desde su canal de YouTube, en el que aseguró que será lo que sea, "pero violadora jamás".

Además, Saavedra sí mencionó el nombre de la ex de Lorenzo Méndez y hasta detalló:

Nunca de los nunca, pasaría nada de lo que dicen que ha pasado. Yo nunca le he pedido nada a Chiquis, nunca, pero esta vez sí. Yo sé que que este video va a verlo Chiquis o va a llegar a los oídos de Chiquis, te pido y te imploro que salgas a defenderme", dijo.

