¡Desconsolada! Jacqie Rivera lamenta que su familia se esté rompiendo en pedazos

Ciudad de México.- En medio del drama familiar, recientemente salió a la luz que una de las hijas de Jenni Rivera sería la nueva albacea del patrimonio de la cantante, después de que su tía Rosie Rivera renunció al puesto.

Según se dice, Jacqie Rivera fue la elegida para administrar el legado de su madre, por lo que ahora la joven tendrá que enfrentarse a sacar adelante la herencia que le dejó la 'Diva de la Banda' a su familia.

Sin embargo, ahora la joven dio la cara en las redes sociales y entre lágrimas, pidió oraciones por ella y sus hermanos, asegurando que esta situación tiene a la dinastía completamente rota y aprovechó para ponerle el pecho a las balas por su hermana Chiquis y por Johnny.

Jacqie dijo que esto se salió de control porque se hizo del ojo público y que la falta de comunicación generó desconfianza entre los integrantes de Los Rivera, aunque sí aprovechó para defender a su tía Rosie y señaló que ella se sacrificó por la empresa de su mamá.

La hermana de Janney dijo que este pleito no los hace malas personas, pero el estar frente a todos provoca que se burlen de ellos y volvió a asegurar que la falta de comunicación los ha devastado, pues la gente y sus comentarios les afectan bastante.

Y hasta soltó las frases, "Duele el corazón, he visto con mis propios ojos cómo destrozan a mis familiares. Les pido que en vez de dar una opinión tan rápida, les pido que se pongan en nuestro lugar, en vez de atacar. No importa qué lado es, que se pongan a orar y a rezar por nosotros, no se burlen de nosotros".

Para terminar, la integrante de la dinastía Rivera dijo que ya ha sufrido bastante tras perder a su madre y que su único anhelo era ver juntos a todos para sentirla a ella cerca, pero aseguró que Dios tiene la palabra final, por lo que nuevamente imploró a sus seguidores que oren por ellos, pues aseguró.

Vean una familia que se está rompiendo en pedazos", palabras que dejaron a muchos con un nudo en la garganta.

Fuente: Telemundo