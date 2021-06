Famoso actor de Televisa se queda en la cárcel; su hija lo acusa de abuso sexual: "Es un pedófilo"

Ciudad de México.- La hija del actor de Televisa Héctor Parra, Alexa Parra, confirmó que el histrión fue vinculado a proceso luego de que el pasado martes 15 de junio lo detuvieran en calles de la CDMX por el abuso sexual del que ella le acusa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras una larga audiencia celebrada este viernes 18 de junio, las autoridades determinaron que el artista continuará su defensa en prisión, y así lo confirmó la misma Alexa al salir del lugar, acompañada de su madre Ginny Hofmann y sus abogadas ante los reporteros que la abordaron.

De la misma forma, la abogada de la joven apuntó: "El plazo de investigación complementaria es de mes y medio, el juez encontró suficientes datos para vincular a proceso, también supo respecto del dictamen que siempre han manejado que es en contra, lo conoció, supo de él, y aún así manifestó que había suficientes datos para vincularlo a proceso, para suponer que el hecho había sucedido, y que él tuvo intervención en él".

Fue a finales del 2020 cuando Héctor se encontró en medio de la polémica luego de que su hija, ahora de 19 años, lo acusara de ser "un pedófilo".

Alexa lo denunció públicamente de cometer diversos actos inapropiados en su contra cuando era menor de edad, presuntamente tras separarse de su madre.

Es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", dijo entonces.