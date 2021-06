Gustavo Adolfo Infante y todo 'Sale el Sol' defienden a Frida Sofía por ataques en redes

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Sale el Sol, el famoso y siempre polémico conductor, Gustavo Adolfo Infante, no tuvo reparos al momento de salir en defensa de Frida Sofía por los ataques que recibió en redes sociales ante su nominación a los Premios Juventud 2021.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace poco salieron las listas para conocer a los nominados de los Premios Juventud, en la cual resaltó el nombre de la hija de Alejandra Guzmán, la cual fue duramente criticada en Instagram y otras redes sociales, ya que aseguran que solo tiene una canción, que no merece estar en la lista y que de seguro compró su lugar.

Ante esto, el conductor de Imagen TV señaló que Frida no tenía los recursos económicos necesarios para sobornar a una gran cadena como lo es Univisión, la cual es la que lleva el evento de premio musicales, defendiendo la postura de que estuviera peleando por un premio.

Oigan, ¿en serio ustedes creen? ¿Premios Juventud es de Univision, no? Ósea, ¿ustedes creen que Frida Sofía tiene el dinero para comprar una cadena como Univisión?", expresó Gustavo.

Sus compañeras, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, estuvieron de acuerdo con el presentador y agregaron que no tenpia nada de malo que fuera considerada, además de que si no les parecía no les daba el derecho de faltarle al respeto.

Y si tiene pocas canciones y la están nominando, ¡qué padre!, y que bueno por ello, yo creo que no tiene nada de malo", dijo Alvarado. "Además es en la categoría digital, donde dio a conocer su tema, y bueno, si no les gusta la nominación opinen, pero no falten al respeto", concluyó Joanna.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento