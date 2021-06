Lucía Méndez 'ruega' a Belinda para que la invite a su boda con Christian Nodal: "No seas gacha"

Ciudad de México.- El compromiso de Belinda y Christian Nodal además de emocionar a sus seguidores, ha provocado gran interés en el medio artístico, por lo que diversas estrellas del espectáculo han levantado la mano para asistir al magno evento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En esta ocasión fue la actriz Lucía Méndez quien, durante su encuentro con la prensa, aplaudió la manera en que la intérprete de Dopamina ha llevado su relación sentimental con el cantautor mexicano.

Beli, eres muy inteligente en casarte con Nodal, no importa que tengan 10 años más, mira a Yuri y su marido", externó la también cantante.

Acto seguido, la entrevistadora reveló su deseo por asistir al enlace matrimonial de la joven pareja: "A mí no me ha invitado, ¡Ay Beli, no seas gacha, invítame!, porque a mí me encanta Nodal".

Por otra parte, 'La Méndez' externó su molestia al hablar de Luis Miguel, y contrario a otras ocasiones en que ha revelado algunos detalles de su relación sentimental, en esta ocasión dijo:

"¡De verdad que cómo me molestan con Luis Miguel!, ya eso fue en la época de la prehistoria, eso pasó en la prehistoria... cuando andas con Micky es como que te pone un sello, y te preguntan y te preguntan, ¡qué fuerte!, te lo digo ya de frente Luis Miguel, ¡qué fuerte!, ¿qué onda contigo?, que dejas una marca".

Por último, al escuchar la pregunta sobre si 'El Sol de México' la dejó marcada del corazón, la artista comentó: "Nooo, ¡qué fuerte!, ni en el cuerpo, ni en nada..." y bromeando solo repitió: "en el corazón".

Fuente: Agencia México