"Qué barbaridades": Anette Michel critica en 'Hoy' a Sergio Goyri por decir esto de Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor, Sergio Goyri, se pronunció respecto a lo que siente por Yalitza Aparico, en una entrevista para Televisa, por lo que Anette Michel en pleno programa en vivo de Hoy lo criticó por llamar "pin... india" a la actriz de Hollywood hace dos años.

Hace un par de años, cuando Yalitza fue nominada al Oscar por su papel en el filme de Alfonso Cuarón, Roma, Goyri dijo que no se lo merecía pues solo era una "pin... india" que se la llevo diciendo "sí siñora, no siñora", arremedándola, lo que hizo ser el personaje más odiado de dicho año.

Pese a que ya paso más de dos años al respecto, el público y la prensa no se olvida del incidente y sigue siendo criticado duramente por sus comentarios que fueron tachados de "racistas" y "clasistas", que supuestamente le costó trabajo en Televisa.

Una de las conductoras que no lo ha podido olvidar en Anette, pues cuando estaba hablando de Goyri, recordó los infortunados comentarios, señalando que fue una sarta de "barbaridades", criticando su actitud.

Por otro lado, Sergio ya dejó de lado la polémica y cuando fue cuestionado sobre si la saludaría al verla en la calle, el actor dijo que sí, que aunque no tuviera el gusto de conocerla se le acercaría, pues el apoya a los mexicanos que triunfan fuera y dentro del país.

No tengo el gusto de conocerla, pero sí, con todo gusto, sí hombre, es que siempre se ha mal entendido eso, yo no tengo nadie en contra de nadie, al contrario a mi me da mucho gusto que los mexicanos triunfen y que se preparan y que nunca se pierda la objetividad", expresó Goyri.