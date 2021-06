"Que pena de señora": Destrozan a Claudia Martín en 'Sale el Sol' por 'sobornar' a Andrés Tovar

Ciudad de México.- Después de que saliera a la luz un audio en el que se escucha a Claudia Martín, famosa actriz de Televisa, intentando sobornar a su aún esposo, Andrés Tovar, para decir la verdad sobre el escándalo con Maite Perroni y darle el divorcio, todo el elenco de Sale el Sol se mostró furioso por dichos actos hacia su productor, por lo que la destrozaron en vivo.

El pasado jueves 17 de junio en Ventaneando exhibieron unos audios en los que presuntamente Claudia le pide a Tovar que le de ciertas comodidades para desmentir el amorío entre el productor de Imagen TV y la exintegrante de Rebelde, además de otorgarle el divorcio.

La periodista Ana María Alvarado estaba hablando que pedía beneficios económicos a lo largo de un año y un departamento, cuando Gustavo Adolfo Infante interrumpió la conversación y en una mezcla de sorpresa y molestia dijo que era "detestable" lo que estaba haciendo y que debería de sentir "pena".

¡¿Qué?! Sí, pero es de no creerse ¿no?, lo que me parece horrible, es que tu te casas con alguien y tu sabes con quien te casas, pero no de quien te divorcias, estar ya pidiendo un soborno, para... me parece absolutamente detestable y vergonzoso, que pena le debería de dar a esta señora", expresó Infante.