Tras acusaciones de violación, tía de Chiquis implora a la cantante que salga a defenderla

Ciudad de México.- Tras las recientes acusaciones hacia Pita Saavedra, como presunta abusadora sexual de una niña, y las indagatorias de los fans que señalaron a la mujer como la posible violadora de su sobrina Chiquis Rivera, Saavedra decidió dar la cara y se defendió ante el público.

Nunca de los nuncas pasaría nada de lo que dicen que ha pasado. Yo nunca le he pedido nada a la Chiquis, pero ahora sí, yo sé que este video lo va a ver la Chiquis o va a llegar a los oídos de Chiquis", remarcó su tía a través de un video compartido en redes sociales.

Asimismo le pidió que por esta ocasión se pronunciara a su favor y esclareciera que ella no estaba involucrada con los hechos que se le han estado imputando.

Chiquis, te pido, te imploro que salgas a defenderme, no de la manera de defensa que necesito, porque yo puedo defenderme sola, pero están diciendo, mija que yo soy la mujer que te abusó de chiquita, que te violé o que yo que sé", dijo Saavedra.

También destacó que le solicitaba eso a la Chiquis porque ambas tenían una muy buena relación y esperaba poder contar con ella en este momento tan complicado que estaba enfrentando.

Yo siempre te he defendido, no por eso me tienes que defender. Sino que salgas y hables con la verdad. Quién fue esa mujer, sino lo quieres decir, perfecto, pero di que tu tía Pita no fue".

La tía de la Chiquis recalcó que hasta su hijo Sebastián llegó a decir que seguramente ella sí estaba involucrada en el abuso de su familiar, lo cual le dolió "en el alma".

"Me dolió mucho, he llorado infinidad. Me tuve que venir del trabajo, no podía, si buscaba lastimarme, sí lo logró y nunca de los nunca pasaría nada de lo que dicen que ha pasado", sentenció.

Hasta el momento, la famosa hija de Jenni Rivera no se ha manifestado para desmentir o aclarar las diversas declaraciones de sus familiares.

Fuente: Infobae