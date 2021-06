Tras unirse a Televisa, Anette Michel presume a su esposo en Instagram; a esto se dedica él

Ciudad de México.- Si duda alguna la famosa actriz y conductora Anette Michel es una de las artistas más queridas por el público hispano, pues cuenta con una amplia carrera de éxitos, sin embargo, muy pocos de sus fans saben datos sobre su vida privada.

Hace algunas horas la conductora invitada del programa Hoy aprovechó su cuenta oficial de Instagram para presumir a su esposo y muchos internautas se preguntan quién es y a que se dedica este afortunado hombre.

Anette publicó una fotografía de la portada de revista que protagonizaron ella y su amado marido, el empresario Gregorio Jiménez.

Michel se casó por primera vez en 2001 con Jorge Luis Piña, sin embargo, la relación no prosperó y se divorciaron. Años más tarde en 2008 se dio una nueva oportunidad en el amor y comenzó su romance con Gregorio, con quien procreó a su hijo Nicolás.

Todo ha sido muy fácil con él y cuando me planteó su deseo de ser padre, no lo pensé, él lo merecía, es un hombre valioso y no me equivoqué en tomar la decisión", declaró hace unos años para la revista ¡HOLA!.