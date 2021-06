Atacan a la familia de 'Chuponcito' tras ser acusado de extorsión; él pide que paren

Ciudad de México.- Chuponcito apareció en una transmisión en vivo en YouTube donde brindó su versión en torno a la reciente denuncia por extorsión de la que fue acusado por parte de su pareja, Bárbara Estrada.

Hace aproximadamente una semana, ella se sinceró en una entrevista con el programa Sale el Sol al decir que el payaso la había amenazado de difundir sus fotografías íntimas en caso de que no aceptara grabarse manteniendo relaciones con su actual pareja y enviárselo.

Por su parte, Alberto Flores, nombre verdadero del sujeto que le da vida al personaje, lamentó que la gente lo juzgara sin conocer la historia a fondo.

Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño, y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer aquí, pero pues son pocos y pues no pasa nada (...), no importa por qué insultar cuando no me conocen, o no conocen a Alberto Flores. Hoy por situaciones que han estado atacando a Chuponcito pues creo que no se vale (...), hoy es un día, para mí, para Alberto y para la familia, triste".

Ante la cámara, Flores borró el colorido maquillaje que acostumbra en su rostro a fin de mostrarse ante al público como realmente es y así darle un tono más solemne a sus palabras. Durante sus argumentos, se negó a dar los nombres de las mujeres que lo han señalado por acoso sexual, no obstante, dijo que esperaba que Dios pudiera perdonarlas.

No puedo tocar nombres de esas personas, ni sus imágenes porque sería dañar a familias, amigos, y eso no quiero. Yo no soy nadie para perdonar, que las perdone Dios, yo solamente quiero estar tranquilo".

Al final del clip, el hombre pidió que dejaran de atacar a su familia por un tema que solo le concierne a él: "No ataquen a mi familia. Mi pequeño, él no tiene la culpa, mi pareja no tiene la culpa, mis hijas no tienen la culpa, mi nieta no tiene la culpa".

