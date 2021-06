Con espectaculares FOTOS, Mariana Echeverría responde a quienes criticaron su "sobrepeso"

Ciudad de México.- Desde el pasado mes de octubre en el que se convirtió en madre de su pequeño hijo Lucca, la conductora Mariana Echeverría ha sido blanco de críticas por el peso que ganó durante el embarazo y del cual le ha costado recuperarse.

A pesar de que, desde hace varios meses, decidió someterse a varios tratamientos y rutinas para bajar de peso, la esposa del arquero Óscar Jiménez no ha dejado de recibir malos comentarios hacia su apariencia física.

Así lo reveló, la también actriz, este viernes por medio de su perfil de Instagram donde compartió un par de fotos luciendo uno de los vestuarios con los que participa en el concurso de Televisa, Las Estrellas bailan en Hoy, mismas que acompañó con un contundente mensaje que iba directo a los usuarios que la atacan.

Quería subir esta foto por que recibo algunos mensajes de que si estoy gorda , que como no he bajado de peso con el baile , que si estoy ancha y me da tristeza que sean mujeres las que me ponen esos comentarios ; pero saben que yo me siento feliz , yo me siento plena , yo me siento guerrera , y me siento muy satisfecha con lo que he trabajado ,más allá de si baje de peso o no , ME SIENTO MUY MUY FELIZ logrando cosas que nunca creí imaginar así gracias a todos por sus mensajes de apoyo a los que me han seguido a lo largo de este reality. Vamos a la final ¡vivan los cuerpos perfectamente imperfectos!", escribió.