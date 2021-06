¿'Tu-Night' sale del aire? Omar Chaparro anunciaría nuevos proyectos musicales: "Tengo sorpresas"

Ciudad de México.- El actor y comediante Omar Chaparro se ha colocado en la cima de los actores más queridos y aclamados por el público a quien ha sabido ganarse con sus multifacéticos talentos.

El actual conductor del programa Tu-Night Con Omar Chaparro, tiene una larga trayectoria en la que ha destacado como actor, cantante, comediante y conductor.

Recientemente, el famoso compartió un video en su perfil de Instagram en el que recordó sus inicios como artista, desde el año 1999.

Sin embargo, con el emotivo mensaje que describió el artista, dijo indirectamente que pronto estaría lanzando algún nuevo material musical.

"Dicen que el tiempo vuela y que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, por eso debemos asegurarnos de no malgastarla con personas que no nos den paz ni alegria, ni tampoco haciendo algo que no nos llene o no nos guste. He sido un loco y aferrado de mis sueños, pero no me arrepiento de nada, saber que los años ya no van a regresar me podría poner triste, pero elijo ver hacia adelante y emocionarme por los que aún no llegan y si la vida vuela, pues a abrir muy grandes las alas, para que el que vuele sea uno, porque la vida aún no se acaba".

Tengo muchas sorpresas para ustedes este año, sobretodo en la música, ya muero de ganas por mostrarles", concluyó.

Fuente: Instagram @omarchaparro